        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:28
        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        Fener Mahallesi'nde falezlere balık tutmaya giden Mevlüt Ö. (60), ayağının kayması sonucu yüksekten kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 10 metreden düşerek, kayalıkta mahsur kaldığı belirlenen Mevlüt Ö, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay yerine çağrılan deniz polisine ait bot ile kayalık alandan alınan Mevlüt Ö, önce limana ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

