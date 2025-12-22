Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

        –Antalya'nın Kepez ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Antalya'nın Kepez ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Karatay Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, gazetecilik, polislik, doktorluk ve avukatlık gibi 35 farklı meslek tanıtıldı.

        Çevre okullardan da gelen öğrenciler, kurulan stantları gezerek meslek temsilcilerinden bilgi edindi.

        Rehber öğretmeni Şaban İnat, AA muhabirine, öğrencilerin alan seçimi yapacakları dönemde daha doğru kararlar almaları adına bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Etkinlikle, öğrencilerin meslek alanlarında tam bilgi edinmelerini sağladıklarını belirten İnat, "Öğrencilerimiz ilerde mutlu olacakları, iyi hissedecekleri meslekleri tanımıyorlardı. Kendi ilgi alanlarına yakın meslekleri seçmelerini düşündük. Mesleğini en iyi şekilde icra eden kişilerden yüz yüze bilgi almak öğrenciler için ufuk açıcı oldu. Katılım beklediğimizden daha güzeldi, bu etkinliğe diğer senelerde de devam edeceğiz." dedi.

        Etkinliğe, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor

        Benzer Haberler

        Yanlış ilaç ve alternatif yöntemler migreni kronikleştiriyor
        Yanlış ilaç ve alternatif yöntemler migreni kronikleştiriyor
        ASAT'tan kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışması
        ASAT'tan kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışması
        Balbey'de Kentsel Yenileme Projesinde ilk etap tamamlandı
        Balbey'de Kentsel Yenileme Projesinde ilk etap tamamlandı
        "Üvey oğlum" demedi, engelli oğluna eğitimi için hamallık yaparak evine ray...
        "Üvey oğlum" demedi, engelli oğluna eğitimi için hamallık yaparak evine ray...
        Büyükşehir Belediyesi personeline KETEM'den eğitim Kanserle ve tütün bağıml...
        Büyükşehir Belediyesi personeline KETEM'den eğitim Kanserle ve tütün bağıml...
        Milli okçu Mete Gazoz, yeni yılda yeni başarılara imza atacak
        Milli okçu Mete Gazoz, yeni yılda yeni başarılara imza atacak