Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti

Kepez ilçesinde 12 Ekim'de iddiaya göre, Kıvanç Ş'nin eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Ş. çiçek deposuna giderek Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan çiçekçi hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

Ayrıca doktorların, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği öğrenildi.

Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O'nun da olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Eşref Yunus Yıldırıcı (29) dün öğlen saatlerinde Kepez Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

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