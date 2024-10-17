Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti

        Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçinin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçinin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

        Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Eşref Yunus Yıldırıcı (29) dün öğlen saatlerinde Kepez Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldırıcı'nın bugün beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

        Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O'nun da olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

        Ayrıca doktorların, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği öğrenildi.

        - Olay

        Kepez ilçesinde 12 Ekim'de iddiaya göre, Kıvanç Ş'nin eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Ş. çiçek deposuna giderek Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan çiçekçi hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        Benzer Haberler

        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
        Antalya'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı
        Antalya'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı
        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 211 kişi yakalandı
        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 211 kişi yakalandı
        Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
        Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
        Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı