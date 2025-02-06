Antalya'da coğrafi işaret tescilli "Karyağdı Armudu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Antalya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentin coğrafi işaretli "Karyağdı Armudu"nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapılan etkinlikte katılımcılara "Karyağdı Armudu"nu içeren ekşimaya ekmeği, Karyağdı Armudu soslu levrek, zeytinyağlı armut yemeği, çıtır baklava böreği, armut püreli kaya levreği kabayaki, keçi eti, fırında Karyağdı Armudu ve sufle ikram edildi.

Etkinliğe, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Tarım Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, burada yaptığı açıklamada, Karyağdı Armudu gibi değerlerin kültürel miras olarak görüldüğünü söyledi.

Coğrafi ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Erkal, "Bunları yaşatmamız, dünyaya tanıtmamız, önlerini açmamız, hayatta kalmalarını sağlamamız için de bir dizi faaliyetlerimiz oluyor. Önümüzdeki süreçte Antalya'nın diğer coğrafi işaretli ürünlerinde ya da coğrafi işaret alma yolunda olan ürünleriyle ilgili çalışmalarımız olacak" dedi.

Ali Çandır ise Türkiye gastronomisini dünya gastronomisine ulaştırmayı istediklerini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Çandır, "Karyağdı Armudu'nu coğrafi işaretle taçlandırdık. Bu toprakların her köşesinde birbirinden değerli ürünlerimiz var ve bu ürünleri üreticilerimizin de yardımıyla ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. 18 ürünümüz işaret aldı 17'si de işaret almayı bekliyor. Antalya ürünlerinin Antalya'daki işletmelerin raflarında bulunmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Antalya'nın zenginliklerini sunabileceği yemek çeşitlerini Antalya gastronomisine sunmayı hedeflediklerini belirten Şef Çağrı Esmer, Karyağdı Armudu sosu içeren keçi etli güveç yemeğinin çok beğenildiğini aktardı.