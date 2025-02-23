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        Antalya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:07
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        Antalya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ş.K. yönetimindeki 07 VK 494 plakalı otomobil, Yalnız Mahallesi Kapıçayı mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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