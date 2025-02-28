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        Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı için heyecanlı olduklarını belirterek, "İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Galibiyet istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:07
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        Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı için heyecanlı olduklarını belirterek, "İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Galibiyet istiyoruz." dedi.

        Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Adana Demirspor deplasmanında bıraktıkları 2 puanın telafisini Kasımpaşa maçıyla yaptıklarını ifade eden Boztepe, bu haftaki Fenerbahçe deplasmanı için yoğun bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

        Takımın iki antrenmanını da izlediğini ve futbolcuların çok iyi hazırlandığını anlatan Boztepe, "Fenerbahçe maçı için heyecanlıyız. İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Galibiyet istiyoruz. Bizim için şampiyonluğa oynuyor ya da oynamıyor fark etmiyor. Süper Lig'deki 19 kulüpten 18'inin kim olduğunun bizim için önemi yok. Bizim camiamız ve ailemiz sadece Antalyaspor. Kendi oyunumuzu oynamak, mücadelemizi vermek istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da başka takımın taraftarları bize gönül koymasın. Herkes gibi biz de kendi arma ve savaşımızın peşindeyiz." diye konuştu.

        - "Maçlarımızı kendi evlatlarımız yönetmeli"

        Başkan Sinan Boztepe, Fenerbahçe maçında yabancı hakem istemediklerinin altını çizerek, "Bizim yabancı hakem gibi bir talebimiz yok. Ligin geriye kalan kısmıyla ilgili yabancı hakem beklentisi var ama biz buna karşıyız. VAR'da olmasını onaylayan, imza veren kulüp başkanlarındandım ama maçlarımızı kendi çocuklarımız, evlatlarımız yönetmeli. Eminim düzene girecek. Onlar da kendilerini toparlayacak ve daha keyifli maçlar izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle oyun anlamında güzel bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Boztepe, "Emre hoca başarısını ispatlamış bir hoca. Emre hocayla inançlarımız aynı. İkimiz de başarı istiyoruz. O da bizim gibi hırslı ve çalışkan. Belözoğlu ile takımda çok şey değişti. Enerji çok güzel. Zaten ahlaklı, karakterli oyuncu grubuna sahibiz. Emre hocayla bu çok güzel perçinleşti. Eksik tarafımızı tamamlamış olduk. İnançlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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