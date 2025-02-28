Kumlucalı judocular okul sporları müsabakalarında 7 madalya kazandı
Antalya'da düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı "Antalya Okul Sporları Ortaokullar Arası Küçükler Judo İl Şampiyonası"nda, 7 Kumlucalı judocu madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı "Antalya Okul Sporları Ortaokullar Arası Küçükler Judo İl Şampiyonası"nda, 7 Kumlucalı judocu madalya kazandı.
Kepez ilçesindeki Baraj Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya il genelinde 300 sporcu katıldı.
Şampiyonada Kumluca ilçesinden katılan 7 sporcudan 4'ü altın, 3'ü bronz madalya kazandı.
Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, judo branşına ilçedeki gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ve bu ilginin başarıya dönüştüğünü söyledi.
Şampiyonada Kumluca'dan 7 sporcunun madalya kazandığını belirten Koca, sporcuları tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.