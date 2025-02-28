Kumlucalı judocular okul sporları müsabakalarında 7 madalya kazandı

Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, judo branşına ilçedeki gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ve bu ilginin başarıya dönüştüğünü söyledi.

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