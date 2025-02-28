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        Kumlucalı judocular okul sporları müsabakalarında 7 madalya kazandı

        Antalya'da düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı "Antalya Okul Sporları Ortaokullar Arası Küçükler Judo İl Şampiyonası"nda, 7 Kumlucalı judocu madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:41
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        Kumlucalı judocular okul sporları müsabakalarında 7 madalya kazandı
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        Antalya'da düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı "Antalya Okul Sporları Ortaokullar Arası Küçükler Judo İl Şampiyonası"nda, 7 Kumlucalı judocu madalya kazandı.

        Kepez ilçesindeki Baraj Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya il genelinde 300 sporcu katıldı.

        Şampiyonada Kumluca ilçesinden katılan 7 sporcudan 4'ü altın, 3'ü bronz madalya kazandı.

        Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, judo branşına ilçedeki gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ve bu ilginin başarıya dönüştüğünü söyledi.

        Şampiyonada Kumluca'dan 7 sporcunun madalya kazandığını belirten Koca, sporcuları tebrik etti.

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        Galeri

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