Akseki'de verem ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Akseki'de verem ve kanser farkındalık konferansı düzenlendi.

Akseki Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle Yüksel Serdengeçti Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Saliha Karataş, toplum sağlığının korunmasına yönelik eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Verem ve kanser gibi hastalıklarla mücadelede en etkili yöntemin, erken teşhis ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunu vurgulayan Karataş. "Bu tür etkinlikler, halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için büyük bir farkındalık oluşturuyor. Eğitimlere katılımın yüksek olması, halkımızın sağlığını ne kadar önemsediğini gösteriyor. Özellikle gençlerimizin de bu bilince sahip olması bizler için çok değerli. Sağlıklı bir toplum için bu tür bilgilendirme çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Akseki Toplum Sağlığı Merkezi uzmanı Hemşire Aybüke Rüveyda Çakıl ve Hemşire Ümmühan Salur tarafından verilen konferansta, geçmişten günümüze veremle mücadele süreci ele alındı.

Etkinlikte, erken teşhisin tedavide hayat kurtardığı, aşıların önemi ve küçüklükten itibaren tüm aşıların düzenli olarak yaptırılması gerektiğini vurgulandı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.