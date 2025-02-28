Tazelenme Üniversitesi'nde Japonca öğreniyorlar

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) yer alan Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören 60 yaş üstü öğrenciler, hayatı kolaylaştıracak derslerle birlikte Japonca öğrenerek Japon kültürünü keşfediyor.

Türkiye'de ilk kez AÜ bünyesinde kurulan ve birçok ilde faaliyete geçen 60 yaş üstü bireylerin kabul edildiği Tazelenme Üniversitesi'nde biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji, psikoloji, nöroloji, diyabet, felsefe ve tarih alanında eğitim programları yer alıyor. Ayrıca kadınlara tadilat ve tamirat işleri öğretilirken, erkekler örgü ve ev işleri üzerine eğitim alıyor. Dil öğrenmek isteyen yaşlı bireylerse İngilizcenin yanı sıra, Japoncaya rağbet gösteriyor. Japonya öğrenen 60 yaş üstü öğrenciler, Japon kültürünü de yakından tanıyor.

'JAPONCA ÖĞRENMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Tazelenme Üniversitesi'nde Japonca dili eğitimi alan Özden Mine Dal, "Yeni arkadaşlarla tanışmak çok keyifli. En önemlisi de sosyalleşiyoruz. Bizler daha sağlıklı, bilgili yaş almak için buradayız. Ama dil öğrenmek benim için çok kıymetli. Japon kültürüne çok meraklıyım. Japonca öğretmenimiz bizlere vakit ayırıyor. Derslerimizde hem pratik hem gramer üzerine eğitim alıyoruz, karşılıklı diyaloglar yapıyoruz. Her açıdan beynimizi çalıştırdığımız, yeni şeyler öğrendiğimiz harika bir ders oluyor. Japoncada başlangıç seviyesindeyim. Temel ihtiyaçları ve günlük diyalogları konuşmayı öğrendik. Japonca kolay bir dil değil. 96 harf var ama Japonca öğrenmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

'ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMIYORUM'

Japonca öğrenmek istediği için eleştirilere maruz kaldığını belirten Dal, "Dışarıdan eleştiriler alıyoruz. Öğrenmenin yaşı yoktur diye düşünüyorum. 'Neden dil öğreniyorsun?' şeklinde sorular alıyorum. Ama dil öğrenmeyi seviyorum. O eleştirileri hiç dikkate almadan yoluma devam ediyorum. Hedeflerim arasında 2 yıl içinde Japonya'ya gitmek var. Orada Japoncayı doğrudan okuyarak, yolları kendim bularak ve yemeğimi Japonca ısmarlayarak keyifli bir tatil geçirmeyi planlıyorum" dedi.

'ÖRGÜ ÖRMEYİ ÇOK SEVİYORUM'

Tazelenme Üniversitesi'nde ev işleriyle örgü dersi alan Ahmet Akcan (77), "Burada kendimizi nasıl hastalıklardan koruyacağımızı, hareket ve spora dair bilgiler öğrendik. Örgüye ilk başladığımız sene erkekler yemek yapmayı da öğrenecekti. Bunlar bizim zorunlu dersimizdi. Torunuma bir kazak ördüm. Askeriyelere ördüğüm kazaklardan gönderdim. Beni fiziken daha dinç tuttu. Yaşlanınca yaşayabileceğimiz birçok hastalığa iyi geliyor. Örgü aynı zamanda emek isteyen bir iş. Çevremden bu konuda birçok eleştiri de aldım ama hiç aldırış etmedim. Örgü örmeyi çok seviyorum. Evde hafta sonu temizlik de yaparım. Özellikle Anadolu bölgesinde yaşlıların bir iş yapmasını istemezler. Ama çayımı, çorbamı kendim yaparım" diye konuştu.