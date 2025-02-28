DETOUR projesinde Türkiye'deki pilot bölge "Likya yolu" seçildi

Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ortaklığında gerçekleştirilen "Akdeniz Rotaları Boyunca Dayanıklı Turizm Ekosistemlerinin Geliştirilmesi" (DETOUR) projesinde, Likya yolunun Türkiye'deki pilot bölge olarak seçildiği bildirildi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür Rotaları Derneği işbirliğiyle DETOUR projesi KOBİ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Akdeniz bölgesindeki kırsal ve tarihi rotalar boyunca sürdürülebilir ve dirençli turizmi geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Proje ortakları arasında Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bulunduğunu dile getiren Zoroğlu, dört farklı pilot bölge belirlendiğini ve Likya yolunun Türkiye'deki pilot bölge seçildiğini söyledi.

Proje kapsamında, sektör paydaşlarına eğitimler verileceğini kaydeden Zoroğlu, "KOBİ'lere yönelik eğitimler, finansmana erişimin sağlanması, dijital dönüşüm çalışmaları, uluslararası işbirliği ağının oluşturulması hedefleniyor. Yürütülecek çalışmalar arasında KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik anketler, markalaşma ve farkındalık yaratma faaliyetleri yer alıyor. Ayrıca, yenilikçi projeler geliştiren işletmelere 25 bin avroya kadar finansal destek sağlanarak bölgedeki turizm ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Likya yolunun önemini iyi biliyoruz"

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen de Likya yolunun bölgedeki turizm potansiyeli açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Projeyi çok değerli bulduklarını kaydeden Özen, "Bu gibi çalışmalarda sürekli olarak yer alıyoruz. Likya yolunun bölgemizdeki turizm potansiyeli açısından önemini iyi biliyoruz. Bu değerimize sahip çıkmak adına birçok farklı projede paydaş olarak yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Turizm sektöründe, bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarına çözüm olmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.