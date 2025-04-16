Manavgat Belediyesi afetlere karşı arama kurtarma ekibi kurdu

Antalya'da Manavgat Belediyesi, afetlere karşı Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Manavgat Arama Kurtarma Ekibi (MAK) kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye bünyesinde kurulan MAK ekibinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği içinde yürütülen kapsamlı saha eğitimlerine katıldığı belirtildi.

Afet yönetimi ve arama kurtarma alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim sürecinde ekip üyeleri, arama-kurtarma teknikleri, enkaz altından canlı kurtarma yöntemleri, acil tahliye planlaması ve ekip içi koordinasyon gibi konularda pratik yapma imkanı buldu.

Gerçeğe yakın senaryolar üzerinden yapılan tatbikatlarla ekip üyelerinin kriz anlarında hızlı ve etkin karar alabilme yetileri geliştirildi. Yıkılmış bina enkazları, dar alanlar, engelli geçiş güzergahları gibi zorlu koşullar altında kurtarma çalışmaları uygulandı.