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        Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:47
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        Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Antalya Havalimanı'ndan kalkan Türk Yıldızları'nı Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi izledi.

        Antalya semalarında yaklaşık 35 dakika uçan NF-5 tipi süpersonik 5 savaş uçağının gösterisi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.

        Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

        Ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek veren vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

        Gösteriyi izleyenlerden Sema Nur Ataş, AA muhabirine, gösterinin nefes kesici olduğunu belirtti.

        Türk Yıldızları'nın gösterisini izlerken çok gururlandığını kaydeden Ataş, "Muhteşem bir gösteriydi, çok beğendim, gurur duydum. Pilotlarımızı kutluyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

        Ortaokul öğrencisi Engin Demirel ise gösteriyi çok beğendiğini dile getirerek, gösteriyi sunan Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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