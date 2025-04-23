Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı

Ortaokul öğrencisi Engin Demirel ise gösteriyi çok beğendiğini dile getirerek, gösteriyi sunan Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.

Türk Yıldızları'nın gösterisini izlerken çok gururlandığını kaydeden Ataş, "Muhteşem bir gösteriydi, çok beğendim, gurur duydum. Pilotlarımızı kutluyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Antalya Havalimanı'ndan kalkan Türk Yıldızları'nı Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi izledi.

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