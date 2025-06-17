Olympos Antik Kent'te ziyarete ilk kez açılan kaya mezarları gezi rotasına dahil edildi

FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan Roma dönemine ait kaya mezarları, bu yıl ilk kez ziyaretçilerin erişimine açılarak gezi rotasına dahil edildi.

Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Olympos, kalıntılarının yanı sıra denize akan ırmağın her iki yakasında bulunmasıyla dikkati çekiyor.

Köklü tarihi, kalıntıları ve eşsiz doğası ile ziyaretçilerini büyüleyen Olympos'ta 2006'da başlayan kazılar, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında her yıl aratarak devam eden ödeneklerle daha da ivme kazandı.

Bugüne kadar 1 ve 3 No'lu Kilise, giriş kompleksi, piskoposluk sarayı, köprü, anıt mezarı, mozaikli yapı, hamam, Antimakhos lahdi ve liman anıtsal mezarları gibi eserlerin tespit edildiği antik kentte, tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Alanda hem tonozlu mezar odaları hem de lahit içeren büyük mezar yapıları tespit edildi. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle uzun yıllar ziyaretçilere kapalı olan bu alan, bu yıl yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla ilk kez gezi rotasına eklendi. Yeni açılan patika yollar sayesinde ziyaretçiler, mezarlık alanında yürüyüş yaparak tarihi kalıntıları yakından görme fırsatı bulacak.

Kazı başkanı ve Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl artarak devam eden ödenek ve destekleriyle 12 ay kesintisiz kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Geçen yılki kazılarda Olympos'un güney nekropolünde yoğunlaştıklarını belirten Öztaşkın, "Belirlenen programımız dahilinde kentin batıdaki giriş kısmından başlayarak Nekropol ve Liman caddelerinin aksındaki yapılarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanlarda hem Roma dönemine ait mezarlarda hem de devamı niteliğindeki erken Bizans dönemine ait sivil konut yapılarında kazılar yürüttük. Bir yandan da kent içerisinde farklı alanlarda yine tespit ve belgeleme çalışmalarımız devam etti. Tüm alandaki kazılardan sonra koruma ve onarım çalışmalarını da birlikte sürdürüyoruz." dedi. - Roma dönemine ait 270'in üzerinde mezar tespit edildi Kentin ortasından geçen derenin güney yamacındaki yoğun çam ve defne ağaçları nedeniyle bugüne kadar erişilemeyen mezar yapılarını, bitki temizliği sonrası gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Öztaşkın, ilk kez mezar alanının hem karşı yamaçtan izlenebilir hale geldiğini hem de düzenlenen patikalarla ziyaretçilerin ulaşımına açıldığını vurguladı.