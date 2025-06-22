GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik ve tarım alanının etkilendiği bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.