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        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:46
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        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik ve tarım alanının etkilendiği bildirildi.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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