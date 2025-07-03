Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

İki gün süren kontrollerde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların, efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Anatolia Hospital Alanya'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

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