Alanya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Öte yandan Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Uğrak, Elikesik, Toslak ve Güney mahallelerindeki ziraat alanlarında çıkan yangınların havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Söğüt yaylasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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