Antalya'da otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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