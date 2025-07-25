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        Manavgat'ta tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:49
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        Manavgat'ta tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halil M'nin kullandığı 07 LML 14 plakalı mıcır yüklü tır ile Ramazan Özçelik (66) idaresindeki 07 BTY 016 plakalı hafif ticari araç, Çavuşköy Mahallesi D400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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