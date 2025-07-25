Manavgat'ta tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil M'nin kullandığı 07 LML 14 plakalı mıcır yüklü tır ile Ramazan Özçelik (66) idaresindeki 07 BTY 016 plakalı hafif ticari araç, Çavuşköy Mahallesi D400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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