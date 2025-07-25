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        Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

        ANTALYA'da hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:45
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        Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
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        ANTALYA'da hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru, 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Turizm kenti Antalya'da hafta başından bu yana sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte hafta boyunca hava sıcaklıkları zaman zaman 40 derecenin üzerinde olurken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık yer yer normalinin 8-10 derece üzerinde seyretti.

        BUGÜN PİK NOKTAYA ULAŞTI

        Hava sıcaklığını kentte bugün pik noktaya ulaştı. Kent merkezinde meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1930 yılından itibaren 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklığın saat 15.00 sıralarında 46,1 dereceyi aştığı kent merkezinde, bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti. Hava sıcaklığı Finike'de 42, Manavgat'ta 43, Serik'te 41, Aksu'da 43, Kaş'ta 43, Alanya'da 40 dereceye kadar ulaştı. Öte yandan sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu, dışarı çıkanlarınsa güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullandığı görüldü. Sıcaktan bunalıp, serinlemek isteyenler de plajlara akın etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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