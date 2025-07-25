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        Serik'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:35
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        Serik'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Boğazkent-Belek yolundaki Belek Ovası Mevkisi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altında alındı. Alevler yakındaki bir otele ait golf sahasını da tehdit etti.

        Belek-Boğazkent yolunda durdurulan trafik akışı da yangının söndürülmesiyle normale döndü.

        Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

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