Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        3 kentte orman yangını
        3 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu

        Benzer Haberler

        Köprüçay, Antalya'da sıcaktan bunalan tatilcilere alternatif serinleme imka...
        Köprüçay, Antalya'da sıcaktan bunalan tatilcilere alternatif serinleme imka...
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyikler bu yıl 11 yavru dünyaya getir...
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyikler bu yıl 11 yavru dünyaya getir...
        Türkiye'de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
        Türkiye'de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
        Çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı
        Çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı
        Antalya'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarına müdahale 2'nci günde de sürüyo...
        Antalya'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarına müdahale 2'nci günde de sürüyo...
        Antalya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusunun tedavisi tamamlandı
        Antalya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusunun tedavisi tamamlandı