Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.