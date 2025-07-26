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        Nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyikler bu yıl 11 yavru dünyaya getirdi

        SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyiklerin bu yıl 11 yavrusu dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:28
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        Nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyikler bu yıl 11 yavru dünyaya getirdi
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyiklerin bu yıl 11 yavrusu dünyaya geldi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre, alageyiklerin (dama dama), dünyadaki saf ırk olarak tek doğal yayılış alanı Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunuyor.

        Alageyiklerin neslinin sürdürülmesi için Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde doğal yaşamını sürmesine uygun 521 hektar büyüklüğünde Eşenadası Yaban Hayvanları Üretme Yeri oluşturuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda burada insan eli değmeden güvenli bir şekilde popülasyonları artmaya başlayan alageyiklerden bu yıl 11 yavru dünyaya geldi.

        Zaman zaman farklı kentlere de nakledilen alageyiklerin üretim yerindeki sayısı, bu yıl doğan yavrularla 177'ye yükseldi.

        Bölgede özenle korunan ve özgürce yaşamlarını sürdüren alageyikler ve yavruları, otlamaya çıktıkları sırada görüntülendi.

        Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber, alageyiklerin saf ırk olarak doğal yayılış alanlarının dünyada sadece Antalya Düzlerçamı bölgesi olduğunu söyledi.

        Bu sebeple yeni yavruların dünyaya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Reçber, "Bu yıl şu ana kadar toplam 11 yavru dünyaya geldi. Bu yavru sayısı artabilir. Ekim-kasım aylarında çiftleşen alageyikler her sene haziran ayında doğum yapmaya başlıyorlar. Gerek Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası gerekse Eşenadası Yaban Hayvanı Üretim Yerinde yeni doğan alageyiklerin görülmesi hepimizi mutlu ediyor." dedi.

        - Orman yangını tehlikesine karşı naklediliyor

        Alageyiklerin yeni yaşam alanlarına taşınmasının gerek orman yangını gerekse hastalık gibi etkenler nedeniyle neslin devamlılığı için önemli olduğuna dikkati çeken Reçber, "Son yıllarda 123 alageyiği orman yangını ve salgın hastalık tehlikesine karşı Dilek Yarımadası, Köyceğiz, Güllük Dağı Termessos Milli Parkı, Manavgat, Kovada Gölü ve Kaş Dumandağı bölgelerine naklettik. Başka yerlere taşınması da genel müdürlüğümüzün programları kapsamında yapılacaktır." diye konuştu.

        Alageyik üretme istasyonunun Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda 1966 yılında 34 hektarlık alanda kurulduğu bilgisini veren Reçber, şunları kaydetti:

        "İlk kurulduğunda alageyik sayısı 7'ydi. Zaman içerisinde alageyik sayısının artması ile alanın küçük gelmesi sebebiyle 2002 yılında Eşenadasında 521 hektarlık alanda günümüzde de kullanılan alageyik üretme istasyonu kurulmuş ve 66 adet alageyik yeni istasyona nakledilmiştir. Şu an da ise alageyik sayımız 177'ye ulaşmıştır. Ayrıca 2011 yılında başlayan programlar sonucunda 123 adet alageyiğimizin nakli tamamlanmıştır. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan alageyiklerin hem üretme yerindeki sayılarının artırılması hem de yeni yaşam alanlarında taşınması neslin devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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