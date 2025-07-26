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        Çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı

        ANTALYA'da teknesiyle durduğu koydaki çöpleri temizleyen Mustafa Kaya Yağcıoğlu, çuvala dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettayı kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:45
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        Çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı
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        ANTALYA'da teknesiyle durduğu koydaki çöpleri temizleyen Mustafa Kaya Yağcıoğlu, çuvala dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettayı kurtardı.

        Kaş ilçesinde tatilcileri tura çıkaran Mustafa Kaya Yağcıoğlu, geçen günlerde misafirlerini gezdirmek için İnönü Koyu'na teknesini demirledi. Denizdeki plastik atıkları gören Yağcıoğlu, çöpleri toplamaya başladı. Bu sırada bir çuvalın hareket ederek denizin dibine doğru gittiğini gören Yağcıoğlu, durumu anlamak için suya daldı. Yağcıoğlu, çuvalla birlikte hareket eden canlıyı yakaladı. Yağcıoğlu, çuvalı açtığında nesli tehlike altında olan caretta caretta ile karşılaştı. Kaplumbağayı tekneye çıkaran Yağcıoğlu, uzun uğraşlar sonucu hayvanı dolandığı atıktan kurtardı, ardından da onu yeniden denize bıraktı. Caretta caretta hızla uzaklaşırken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Gittiği koylarda gördüğü çöpleri topladığını söyleyen Mustafa Kaya Yağcıoğlu, "Tekne gezimiz sırasında İnönü Koyu'nda çöpler gördüm. Çöpleri toplamak için suya girdim. Bazı çöpleri topladıktan sonra çöplerin birinin dibe doğru hareket ettiğini gördüm. Hareket ettiğini görünce arkasından suya daldım. Derinlerde, çöpün poşetlere dolanmış bir caretta caretta olduğunu gördüm. Misafirlerimizle beraber güvenli şekilde tekneye çıkardık. Üstündeki çöpleri temizleyip caretta carettayı özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.

        Galeri
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