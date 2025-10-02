"Adagio" gemisindeki Antalyalı aktivist yola çıkarken eşinden "şehadet" için dua istemiş

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan ve "Adagio" gemisinde bulunan Türk aktivist Alpaslan Arslan'ın eşi Yasemin Arslan, "Eşim vedalaşırken şehadet için dua etti ve benden de 'amin' dememi istedi. Ben ise 'Yardımları ulaştırırsınız, dönersiniz ve birlikte Gazze'de namaz kılarız' diye dua ettim ama o yine şehadeti istedi." dedi.

Arslan, AA muhabirine, eşinin daha önce de Mavi Marmara gemisinde yer aldığını belirterek, bu tür süreçlere hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Her zaman eşini desteklediğini dile getiren Arslan, Alpaslan Arslan'ın filoya katılmak için çok uğraştığını ve oradaki gemilerden birinde yer almayı başardığını söyledi.

Eşinin içinde bulunduğu geminin önce arızalandığını, sorun çözüldükten sonra yola çıktıklarında fırtına ile mücadele ettiklerini ve Yunanistan'da bir müddet kaldıklarını belirten Arslan, "Eşim vedalaşırken şehadet için dua etti ve benden de 'amin' dememi istedi. Ben ise 'Yardımları ulaştırırsınız, dönersiniz ve birlikte Gazze'de namaz kılarız' diye dua ettim ama o yine şehadeti istedi. İnşallah hayattadırlar, şu anda haber alamıyoruz ama umutluyuz. Çok büyük çaba gösterdiler." dedi.

Arslan, eşi ile en son gece yazıştıklarını, kendisinden helallik istediğini ve daha sonra iletişim kuramadıklarını dile getirdi. Filodaki herkesin tarih yazdığını ifade eden Arslan, "Mavi Marmara'da bir avuç insan destan yazmıştı. Yapılan bu eylemler İsrail'in gözümüzde büyüttüğümüz kadar güçlü olmadığını, azimle, imanla uğraşırsak duvarları, ambargoları yıkabileceğimizi gösteriyor. En büyük duam sağ salim gelsinler, yine bu tür çalışmalara devam edelim." diye konuştu. Gemiye binen ancak çeşitli nedenlerle İtalya'da ayrılmak zorunda kalan gemi kaptanı Mustafa Guzyaka da orada olmayı çok istediğini ancak gemi arızası nedeniyle filoya erken veda ettiğini söyledi. Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran ise platform adına Antalya'dan Hakan Şimşek ile Alpaslan Arslan'ın filoda yer aldığını belirtti. Şimşek ve Arslan başta olmak üzere tüm filodaki insanların yardımları ulaştırıp sağ salim dönmelerini temenni eden Erduran, Gazze'nin de en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diledi.