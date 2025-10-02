Antalya'da okul servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Mehmet A'nın kullandığı 07 C 82085 plakalı okul servisi, Kökez Mahallesi'nde bisikleti ile yol kenarında bekleyen Aslı Ela Yılmaz'a çarptı.
Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, Antalya'ya sevk edildi.
Minibüs sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
