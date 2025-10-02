Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist, AFAD ekibince kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken mahsur kalan yabancı uyruklu turist, AFAD ekibince kurtarıldı.
İngiltere vatandaşı Paul Johnson, Kirişçiler Mahallesi'ndeki dağlık bölgede yürüyüş yaparken yolunu kaybederek mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan 5 kişilik AFAD ekibi, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Güvenlik tedbirlerini alan ekipler, turisti bulunduğu yerden kurtardı.
