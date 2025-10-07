Habertürk
        Alanya'ya "Oosterdam" kruvaziyeri ile 1878 yolcu geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine Hollanda bayraklı "Oosterdam" isimli kruvaziyer 1878 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:39
        Alanya'ya "Oosterdam" kruvaziyeri ile 1878 yolcu geldi
        Antalya'nın Alanya ilçesine Hollanda bayraklı "Oosterdam" isimli kruvaziyer 1878 yolcu getirdi.

        Limasol'dan hareket eden 285 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide, ABD'li 1878 yolcu ve 783 personelin bulunduğu belirtildi.

        İşlemlerin ardından limandan ayrılan turistler ören yerlerini gezdi, alışveriş yaptı.

        Akşam saatlerinde demir alacak geminin sonraki durağının Rodos Adası olacağı öğrenildi.

