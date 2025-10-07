Alanya'ya "Oosterdam" kruvaziyeri ile 1878 yolcu geldi
Antalya'nın Alanya ilçesine Hollanda bayraklı "Oosterdam" isimli kruvaziyer 1878 yolcu getirdi.
Limasol'dan hareket eden 285 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, ABD'li 1878 yolcu ve 783 personelin bulunduğu belirtildi.
İşlemlerin ardından limandan ayrılan turistler ören yerlerini gezdi, alışveriş yaptı.
Akşam saatlerinde demir alacak geminin sonraki durağının Rodos Adası olacağı öğrenildi.
