Finike'nin 5 lezzeti için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı

Finike'nin 5 lezzeti için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Antalya Valiliği öncülüğünde Finike Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon tarafından Finike'ye özgü aş kabağı dolması, bal helvası, karakabak civesi, lorlu biber dolması ve kızıl ot kavurması için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Komisyon tarafından ernez çam balı, yazır üzümü, yazır üzüm pekmezi, yalnız hicaz narı, beyaz limon karlaması ve turun kabuğu marmelatı için de tescil çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin kalkınması ve tanıtımı adına önemli bir adım atıldığını belirtti.

Çelik, ilçeyi gastronomi açısından bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.