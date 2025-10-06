Kumluca'da öğrenciler sokak hayvanları barınağını ziyaret etti

Hayvanlara mama veren öğrenciler, barınaktaki hayvanların bakımı, tedavileri ve sahiplendirme süreçleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Cumhuriyet İlkokulu, Özel Kumluca Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle gittikleri merkezde, hayvanlarla ilgilendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.