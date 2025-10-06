Serik'te nar hasadı başladı

Antalya'da nar üretiminin yoğun olduğu Serik ilçesinde hasat dönemi başladı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, ilçedeki üretici Nida Oğuz'un bahçesini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

İlçede 77 bin 595 dekar alanda meyve üretimi yapıldığını belirten Çömezoğlu, bunun 14 bin 500 dekarlık alanında nar yetiştirildiğini söyledi. Bu yıl yaklaşık 34 bin 359 ton nar üretimi beklediklerini dile getiren Çömezoğlu, "Antalya genelindeki nar üretiminin yüzde 20'si ilçemizde gerçekleşmektedir. Üretilen nar hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor." dedi.

Çömezoğlu, biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları kapsamında da ilçede 37 dekar alanda, 2 bin 200 ağaçlık Hicaz narı bahçesinde faydalı böcek salınımı ve feromon tuzakları gibi uygulamalar gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu uygulamaların hem zararlı popülasyonlarını kontrol altına aldığını hem de çevre dostu üretimi teşvik ettiğini anlatan Çömezoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlığımız tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize destek sağlanmaktadır. Biyolojik ve biyoteknik mücadele için dekar başına bin 305 lira destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu destekler sayesinde üreticilerimiz hem ekonomik olarak rahatlamakta hem de çevreye duyarlı üretim modeline geçişte cesaretlendirilmektedir. Nar, ilçemizin hem ekonomik hem de tarımsal anlamda marka ürünlerinden biridir."