Kültürel mimari yapıların minyatürleri Kepez'de sergileniyor

Doğayla iç içe 10 bin metrekarelik alanda yer alan ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserler, 1/25 ölçeğinde küçültülerek sergileniyor.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, müze, Türkiye'nin 7 bölgesinden tarihi ve kültürel mimari yapıların örneklerini tek bir alanda görme imkanı sağlıyor.

