        Antalya Haberleri

        Kültürel mimari yapıların minyatürleri Kepez'de sergileniyor

        Türkiye'nin 81 ilinden seçilen mimari eserlerin minyatür modelleri, Dokumapark'taki Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:03
        Kültürel mimari yapıların minyatürleri Kepez'de sergileniyor
        Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, müze, Türkiye'nin 7 bölgesinden tarihi ve kültürel mimari yapıların örneklerini tek bir alanda görme imkanı sağlıyor.

        Doğayla iç içe 10 bin metrekarelik alanda yer alan ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserler, 1/25 ölçeğinde küçültülerek sergileniyor.

        Müzede bulunan yapılar arasında, Dolmabahçe Saat Kulesi, Çanakkale Şehitler Anıtı, Trabzon Atatürk Köşkü, Edirne Selimiye Cami, Alanya Selçuklu Tersanesi, İstanbul Haydarpaşa Garı, Amasya Yalıboyu Evleri, Ankara 1. TBMM, Bursa Ulucami, Karabük Safranbolu Evleri, İzmir Zeus Sunağı, Muğla Halikarnas Mozolesi, İzmir Meryem Kilisesi, Diyarbakır Malabadi Köprüsü, Van Akdamar Kilisesi ve Konya Mevlana Dergahı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

