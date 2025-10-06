Antalya ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti Kadın Kolları tarafından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Antalya'da Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan partililer adına basın açıklaması yapan AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Bugün 81 ilde kurulan bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirten Özboz, şöyle konuştu:

"Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosunu dünya öylece seyretti. Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Etkinliğe katılan eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine sadece AK Partililerin değil tüm milletin duyarlılık gösterdiğini söyledi. Çavuşoğlu, İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüş çalışmalarına ilişkin ise "Farklı ülkelerde yaşanan afetlerde, savaşlarda, Ukrayna savaşında ve Kovid-19 salgını zamanında vatandaşlarımızı getirdiysek, o vatandaşlarımızı da orada bırakmadık." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından alanda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri el ele tutuşarak, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla sessizce bekledi. Bazı kadınlar, ellerinde "Daha adil bir dünya mümkün", "Barış kadınla mümkün" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz, bazıları da kucaklarında kefenli oyuncak bebek taşıdı.

"Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve diğer partililer de katıldı. - Muğla Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda toplanan kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık", "Barış Kadınlarla Mümkün", "Free Gaza", "Dünya Beşten Büyük", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı. Muğla'daki etkinliğe, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na katılan aktivist Ayçin Kantoğlu’nun annesi Gülser Özesen de destek verdi. AK Parti Muğla Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Sehernur İnci, burada yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından kadınlar el ele tutuşarak "sessiz çığlık zinciri" oluşturdu. Sınırsızlık Meydanı'ndan başlayarak yaklaşık 5 kilometre boyunca sessizce yürüyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda hilal şeklinde bir zincir kurarak eylemi sonlandırdı.