        Antalya Haberleri

        Antalya'da kardeşi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla ayağından vurulan kişi yaralandı.

        Giriş: 06.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:53
        Antalya'da kardeşi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla ayağından vurulan kişi yaralandı.

        Fener Mahallesi'nde aynı evde yaşayan kardeşler F. D. (31) ve M.D. (42) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D ağabeyi M.D'yi silahla ayağından yaraladı.

        Yaralı, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından evden ayrılan F. D'nin de kavga nedeniyle el parmağında kırık olduğu ve başka bir hastanenin acil servisinde tedavi gördüğü belirlendi.

        Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

