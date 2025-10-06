Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki Atatürk Kültür Parkı'na "Yeşil Bayrak" ödülü verildi

        Antalya'nın en büyük kent parklarından Atatürk Kültür Parkı, Yeşil Bayrak ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:28
        Antalya'daki Atatürk Kültür Parkı'na "Yeşil Bayrak" ödülü verildi
        Antalya'nın en büyük kent parklarından Atatürk Kültür Parkı, Yeşil Bayrak ödülüne layık görüldü.

        Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, kullanıcı memnuniyeti gibi kriterlerin uzman jüriler tarafından incelenmesi sonucu uluslararası alanda tescillendi.

        Antalya'ya hem uluslararası saygınlık hem de küresel tanınırlık kazandıran Yeşil Bayrak, düzenlenen törenle Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından göndere çekildi.

        Özdemir, törende yaptığı konuşmada, 1996'dan bu yana 20 ülkede verilen bayrağı ilk kez Antalya'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Parkın çok titiz ve zorlu denetimlerden geçerek bu ödülü almaya hak kazandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "2025 Yılı Çevre Başkenti ödülünü aldığımız bu yılda bu ödülü almak bizim için ayrıca anlamlı. Üniversiteden katkı sunan hocalarımızı, çalışma arkadaşlarımı, bu projeyi her anlattıklarında gözleri parlayan, büyük emekle çalışan ve bu denetimlerden geçen ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Atatürk Kültür Parkı'nda festival alanları, kültür merkezimiz, kreşimiz var. Aslında çok çeşitli kriterlerden dolayı da Yeşil Bayrak Antalyamıza geldi."

        Galeri
        Galeri

