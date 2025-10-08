Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi

        Antalya'da havanın bulutlu ve suyun dalgalı olmasına rağmen bazı yabancı turistler denizde yüzdü.

        Giriş: 08.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:32
        Antalya'da yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi
        Antalya'da havanın bulutlu ve suyun dalgalı olmasına rağmen bazı yabancı turistler denizde yüzdü.

        Kentte bir gün önce etkili olan yağışın ardından parçalı bulutlu hava hakim oldu.

        Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu Antalya'da, zaman zaman yüzünü gösteren güneş dolayısıyla ısınan havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

        Kentte tatillerini sürdüren özellikle Rus ve Alman turistler, havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olmasına aldırış etmeden suya girdi.

        Bazı turistler dalgaların arasında yüzmeye çalışırken zaman zaman zor anlar yaşadı. Sahilde görevli cankurtaranlar, kıyıdan fazla açılan turistleri megafonla uyardı.

        Denize girmeyen turistler ise sahil bandındaki banklarda ve kafelerde oturmayı tercih etti. Sahile gelen az sayıdaki kent sakini ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

