13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlediği 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 11 Ekim'de Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayacak.

Organizasyonla ilgili ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına, FAI gözlemcisi Andy Cowley, jüri başkanı Zeljko Ovuka, etkinlik direktörü Umut Akçıl, güvenlik direktörü Hamit Şek, Türk Hava Kurumu Okullar Genel Koordinatörü Ali Zaimoğlu ile milli sporcu Cemal Direkçi katıldı.

Umut Akçıl, 38 ülkeden 146 sporcunun yarışta yer alacağını söyledi.

Antrenmanların 9 Ekim'de başlayacağını belirten Akçıl, "Dünya havacılık sporları federasyonunun en üst düzey yarışması. 'Kategori 1' dediğimiz birinci sınıf bir yarışma. İki yılda bir farklı ülkelerde gerçekleştiriliyor. Kazanan dünya şampiyonu ünvanını 2 yıl boyunca sürdürecek." dedi.

Ovuka ise Türkiye'de daha önceki organizasyonlarda sporcu olarak yer aldığını anlatarak, "Fethiye-Ölüdeniz, Denizli, Aksaray ve daha birçok şehirde yarışmacı olarak yer almıştım. Her zaman güzel organizasyonlar oldu. Önceki deneyimlerimle bu şampiyonanın da çok güzel ve çok başarılı geçeceğine inancım tam." diye konuştu.

Cowley de Alanya'daki şampiyonasın başarılı bir şekilde ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere FAI tarafından görevlendirildiğini ifade etti.

Bu yarışmanın test aşamasını geçen yıl yaptıklarını anlatan Cowley, "Test sırasında ufak tefek sorunları çözme becerimizi geliştirdik. Bu yarışmada da çıkabilecek sorunların çok hızlı çözüleceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Cemal Direkçi de 7 kişilik ekip olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Cemal Direkçi, "İnşallah ülkemizi ve bayrağımızı dalgalandırır, kürsüde İstiklal Marşı'mızı çaldırırız." dedi.

Türk Hava Kurumu Okullar Genel Koordinatörü ve milli sporcu Ali Zaimoğlu da dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele edeceklerini belirterek, "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kendi evimiz bayrağımızı göndere çekmek için sabırsızlanıyoruz. Güzel sonuçlarla tekrar yarışma sonucunda karşınıza çıkacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.