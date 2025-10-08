Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

        Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlediği 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 11 Ekim'de Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlediği 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 11 Ekim'de Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayacak.

        Organizasyonla ilgili ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına, FAI gözlemcisi Andy Cowley, jüri başkanı Zeljko Ovuka, etkinlik direktörü Umut Akçıl, güvenlik direktörü Hamit Şek, Türk Hava Kurumu Okullar Genel Koordinatörü Ali Zaimoğlu ile milli sporcu Cemal Direkçi katıldı.

        Umut Akçıl, 38 ülkeden 146 sporcunun yarışta yer alacağını söyledi.

        Antrenmanların 9 Ekim'de başlayacağını belirten Akçıl, "Dünya havacılık sporları federasyonunun en üst düzey yarışması. 'Kategori 1' dediğimiz birinci sınıf bir yarışma. İki yılda bir farklı ülkelerde gerçekleştiriliyor. Kazanan dünya şampiyonu ünvanını 2 yıl boyunca sürdürecek." dedi.

        Ovuka ise Türkiye'de daha önceki organizasyonlarda sporcu olarak yer aldığını anlatarak, "Fethiye-Ölüdeniz, Denizli, Aksaray ve daha birçok şehirde yarışmacı olarak yer almıştım. Her zaman güzel organizasyonlar oldu. Önceki deneyimlerimle bu şampiyonanın da çok güzel ve çok başarılı geçeceğine inancım tam." diye konuştu.

        Cowley de Alanya'daki şampiyonasın başarılı bir şekilde ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere FAI tarafından görevlendirildiğini ifade etti.

        Bu yarışmanın test aşamasını geçen yıl yaptıklarını anlatan Cowley, "Test sırasında ufak tefek sorunları çözme becerimizi geliştirdik. Bu yarışmada da çıkabilecek sorunların çok hızlı çözüleceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

        Milli sporcu Cemal Direkçi de 7 kişilik ekip olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

        Şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Cemal Direkçi, "İnşallah ülkemizi ve bayrağımızı dalgalandırır, kürsüde İstiklal Marşı'mızı çaldırırız." dedi.

        Türk Hava Kurumu Okullar Genel Koordinatörü ve milli sporcu Ali Zaimoğlu da dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele edeceklerini belirterek, "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kendi evimiz bayrağımızı göndere çekmek için sabırsızlanıyoruz. Güzel sonuçlarla tekrar yarışma sonucunda karşınıza çıkacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Benzer Haberler

        'Çiçek Abbas', yıllar sonra minibüsüyle buluştu
        'Çiçek Abbas', yıllar sonra minibüsüyle buluştu
        Altın Portakal'da Filistin film seçkisi
        Altın Portakal'da Filistin film seçkisi
        Finike'de "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi
        Finike'de "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi
        Alanya'da 155 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Alanya'da 155 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'da yarın başlayacak
        16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'da yarın başlayacak
        Altın Portakal'ın 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması' jürisi belli oldu
        Altın Portakal'ın 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması' jürisi belli oldu