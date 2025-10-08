Antalya'da otel yöneticileri yüksek geçen turizm sezonunu değerlendirdi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya 9 ayda gelen turist sayısının 14 milyonu aştığını belirterek, "Geçen yılki rakamları yakaladık." dedi.

POYD üyeleri, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen geleneksel aylık toplantıda bir araya geldi.

Dernek Başkanı Saatçioğlu, toplantıda sezonu değerlendirerek, kentte ekimde de turist hareketliliğinin devam ettiğini belirtti.

Yılın 9 ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 14 milyonu aştığını hatırlatan Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Geçen yılki rakamları yakaladık. Birinci sırada 3 milyondan fazla turistle Rusya geldi. İkinci sırada 2 milyon 702 bin turistle Almanya, üçüncü sırada da 1 milyon 200 bin turistle İngiltere yer aldı. Polonya'dan da yaklaşık 1 milyon 100 misafir ağırladık. 7'nci sırada ise Ukrayna oldu. Savaş olmasına rağmen Ukrayna'dan gelen turist sayısında yüzde 24'lük bir artış gerçekleşti. Eylül güzel geçti, ekim ve kasım rezervasyonları da iyi durumda."