Antalya'da hafriyat kamyonu şoförleri belediyenin kestiği cezaları protesto etti

Antalya'da hafriyat kamyonu şoförleri, Büyükşehir Belediyesinin kestiği cezaları protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünde sabah saatlerinde toplanan hafriyat kamyonu şoförleri, kendilerine uygulanan para cezalarını protesto etmek için kamyonlarını belediye binasının giriş ve çıkışlarına park ederek ulaşımı durdurdu.

Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler, İnşaat Malzemecileri ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kesilen cezaların haksız ve orantısız olduğunu iddia etti.

Belediyenin geriye dönük cezalar yazdığını öne süren Gün, "Milyon milyon cezalar yazıldı. Ayrıca boş arazide duran kamyonlara bile ceza yazılmış. Bundan dolayı arkadaşlarla sesimizi duyurmaya geldik. Ceza yiyen arkadaşlarımızın hepsinin canı yanıyor. Kamyonlarımızı satsak biz o parayı ödeyemeyiz." dedi.

Gün, cezaların haksız olduğu kadar orantısız da olduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bize ilk başta müfettiş tarafından cezaların yazıldığını söylediler fakat daha sonra belediye tarafından cezaların yazıldığını kabul ettiler. Çünkü çok büyük bir açık olduğu için bunu da hafriyatçının sırtından kazanmaya çalıştıkları için ceza yazdılar. Şimdi istedikleri dilekçeleri vereceğiz. Ona göre bize tekrar bilgi verecekler. Hakkımızı arayacağız. En düşük yazılan ceza 130 bin, en yüksek 1 milyon 800 bin lira civarında. 2022-2024 yıllarında tutulan tutanaklar neden bugüne cezaya döndürülüyor?"