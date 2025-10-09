Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da hafriyat kamyonu şoförleri belediyenin kestiği cezaları protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:02 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:12
        Büyükşehir Belediyesi önünde sabah saatlerinde toplanan hafriyat kamyonu şoförleri, kendilerine uygulanan para cezalarını protesto etmek için kamyonlarını belediye binasının giriş ve çıkışlarına park ederek ulaşımı durdurdu.

        Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler, İnşaat Malzemecileri ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kesilen cezaların haksız ve orantısız olduğunu iddia etti.

        Belediyenin geriye dönük cezalar yazdığını öne süren Gün, "Milyon milyon cezalar yazıldı. Ayrıca boş arazide duran kamyonlara bile ceza yazılmış. Bundan dolayı arkadaşlarla sesimizi duyurmaya geldik. Ceza yiyen arkadaşlarımızın hepsinin canı yanıyor. Kamyonlarımızı satsak biz o parayı ödeyemeyiz." dedi.

        Gün, cezaların haksız olduğu kadar orantısız da olduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

        "Bize ilk başta müfettiş tarafından cezaların yazıldığını söylediler fakat daha sonra belediye tarafından cezaların yazıldığını kabul ettiler. Çünkü çok büyük bir açık olduğu için bunu da hafriyatçının sırtından kazanmaya çalıştıkları için ceza yazdılar. Şimdi istedikleri dilekçeleri vereceğiz. Ona göre bize tekrar bilgi verecekler. Hakkımızı arayacağız. En düşük yazılan ceza 130 bin, en yüksek 1 milyon 800 bin lira civarında. 2022-2024 yıllarında tutulan tutanaklar neden bugüne cezaya döndürülüyor?"

        Kamyoncular, gelen bazı belediye yetkilileri ile görüştü ve uzlaşma sağlanması üzerine eylemlerini sonlandırdı. Araçların çekilmesiyle belediye giriş ve çıkışlar yeniden açıldı, kara yolundaki ulaşım da normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

