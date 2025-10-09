Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Göktepe ve Yıldız dağlarına kar yağdı

        Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Göktepe ve Yıldız dağlarına kar yağdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü.

        Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulduğu bölgede yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan dağın oluşturduğu manzarayı seyretme imkanı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        "Seven Seas Voyager" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi
        "Seven Seas Voyager" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Çöp toplarken tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla öldürdü
        Çöp toplarken tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla öldürdü
        Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı
        ABD'li hemşire ile hostes arkadaşı Antalya'da sağlıklarına kavuştu
        ABD'li hemşire ile hostes arkadaşı Antalya'da sağlıklarına kavuştu