Antalya'da Göktepe ve Yıldız dağlarına kar yağdı
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü.
Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulduğu bölgede yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan dağın oluşturduğu manzarayı seyretme imkanı buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.