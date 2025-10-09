Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yolda ekipler tarafından sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

Karayolları ekiplerince yapılan bakım çalışması kapsamında Antalya-Konya kara yolu saat 10.00'da ulaşıma kapatıldı. Yolun saat 17.00'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.