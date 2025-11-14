Habertürk
        Kaş sahilinde dinlenen fok denize döndü

        Kaş sahilinde dinlenen fok denize döndü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde sahile çıkan fok, bir süre dinlendikten sonra tekrar denize döndü.

        Giriş: 14.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:47
        Kaş sahilinde dinlenen fok denize döndü
        Antalya'nın Kaş ilçesinde sahile çıkan fok, bir süre dinlendikten sonra tekrar denize döndü.

        Kalkan Yelken Kulübü Başkanı Halil Pulat, Sarıbelen Mahallesi Seyrekçakıl Plajı'nda bir fokun hareketsiz bir şekilde yattığını görünce Su Altı Araştırmaları Derneği (SAD) üyesi ve Kaş Temsilcisi Fatih Tunalı'yı bilgilendirdi.

        Ekipler tarafından yapılan incelemede fokun yaralı ya da hasta olmadığı, sadece uyuduğu belirlendi.

        Vatandaşların rahatsız etmemesi için etrafı güvenlik şeridi ile çevrilen fok, bir süre sonra uyanarak yeniden denize döndü.

        Tunalı, gazetecilere, dernek olarak Akdeniz foklarını düzenli olarak izlediklerini ve koruma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Bugün sahile çıkan genç erkek fokunu da bir süredir takip ettiklerini anlatan Tunalı, fokun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

        Fokun sahilde bir müddet uyuduğunu anlatan Tunalı, "Hayvan sadece yorgun ve dinlenmek istemiş. Sahile çıkıp, dinlenmiş. Foklar derin dalışlar ve uzun yüzüşlerin ardından saatlerce uyuyabilirler. Bu süreçte kesinlikle rahatsız edilmemelidirler." dedi.

        Tunalı, böyle durumlarda vatandaşların da daha hassas davranmaları gerektiğini kaydetti.

