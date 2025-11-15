Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çağlarca Mahallesi'nde yürüyüş yapan 18 yaşındaki 2 kişi, dağlık alanda mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dağlık alanda yerleri tespit edilen 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
