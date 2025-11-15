Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 21:21 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:21
        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Çağlarca Mahallesi'nde yürüyüş yapan 18 yaşındaki 2 kişi, dağlık alanda mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dağlık alanda yerleri tespit edilen 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

