Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Organizasyonun sonunda takımlara kupaları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye ise Japonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele etti.

