        Antalya Haberleri

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:30
        Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele etti.

        Finalde İngiltere'yi 3-2 yenen Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye ise Japonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

        Organizasyonun sonunda takımlara kupaları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

