Antalya'da Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) iş birliğiyle Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, tarım teknolojilerinden sağlığa, dijital hizmetlerden enerji çözümlerine kadar uzanan dokuz farklı girişim tanıtıldı.

Girişimciler projelerini doğrudan yatırımcılara sunarak finansmana ulaşma fırsatı bulurken, yatırımcılar da yüksek potansiyelli projeleri yakından tanıma olanağı elde etti.

Başkan Ümit Uysal, melek yatırımcılığın bir hayır işi değil, gelecek nesillere ve ülke ekonomisine kazanç sağlayacak bir yatırım modeli olduğunu vurgulayarak, "İnsanlarımız bu fikirlere para yatırmayı bir parasal kayıp, bir hayır işi gibi görüyorlar. Bu hayır işi değil, bu büyük kazançlar sağlayan, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Girişimcilikte kadına değer verilmesinin ekonomik gelişmenin temel unsurlarından biri olduğunu söyleyen AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca ise "Kadın girişimcilerin ekonomik hayatta daha güçlü yer alması, inovasyonun ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır." dedi.