Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca Belediyespor yararına Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecek

        Kumluca Belediyespor'a destek sağlamak amacıyla Halı Saha Futbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca Belediyespor yararına Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kumluca Belediyespor'a destek sağlamak amacıyla Halı Saha Futbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

        Kumluca Belediyesince organize edilen turnuva, 6 Aralık'ta Antbey Halı Saha Tesisleri'nde başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek turnuvada 24 takım mücadele edecek.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediyespor yararına düzenlenecek turnuvanın sportif anlamda ilçede hareketlilik sağlayacağını belirtti.

        Turnuvaya katılımın memnun edici nitelikte olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyor, centilmence bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Sporsever hemşehrilerimizi bu heyecanı paylaşmak üzere turnuvamızı izlemeye davet ediyorum." dedi.

        Takımlar 4 grupta bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce havaya savruldu Kazada yaralan...
        Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce havaya savruldu Kazada yaralan...
        Türkiye'de en çok ölüme sebep olan uyuşturucu; bonzai
        Türkiye'de en çok ölüme sebep olan uyuşturucu; bonzai
        'Hacizli' bagaj kapağı, 3 yıldır yediemin otoparkında bekliyor
        'Hacizli' bagaj kapağı, 3 yıldır yediemin otoparkında bekliyor
        MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül, 2026 Ticaret Destek Paketi'ni değerlendirdi M...
        MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül, 2026 Ticaret Destek Paketi'ni değerlendirdi M...
        Antalya'ya tatile gelen İngiliz ve Polonyalı turist sayısı arttı
        Antalya'ya tatile gelen İngiliz ve Polonyalı turist sayısı arttı