Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Turistik ilçede 6 Aralık'ta başlayan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış etkisini bugün de sürdürdü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri esnafa ve sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 6-7 Aralık'ta metrekare başına 124 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

        Sağanağın sürüklediği çok sayıda plastik şişe, odun parçası ve çeşitli atıklar Galip Dere Plajı'nda kirlilik oluşturdu.

        Dalgalara rağmen denize açılan bir kişi karaya geri dönmeyi başaramadı. İhbar üzerine denize açılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bota alarak kurtardı.

        Öte yandan, dün Kızlarpınarı Mahallesi'nde su baskını yaşanan dairede bulunan yabancı uyruklu kadının İHH ve AFAD ekiplerince kurtarılma anı gazetecilerle paylaşıldı.

        Görüntüde, suyla dolu binaya giren bir görevlinin kadını kucağına alarak dışarı çıkarması ve kadının ekiplere teşekkür etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Kamu Hastane yöneticileri Antalya'da buluştu
        Kamu Hastane yöneticileri Antalya'da buluştu
        Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
        Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
        Antalya'da kasten yaralama iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da kasten yaralama iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
        Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
        Sağanakta evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadını ekipler kurtardı
        Sağanakta evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadını ekipler kurtardı
        Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliy...
        Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliy...