Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Turistik ilçede 6 Aralık'ta başlayan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış etkisini bugün de sürdürdü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri esnafa ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 6-7 Aralık'ta metrekare başına 124 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

Sağanağın sürüklediği çok sayıda plastik şişe, odun parçası ve çeşitli atıklar Galip Dere Plajı'nda kirlilik oluşturdu.

Dalgalara rağmen denize açılan bir kişi karaya geri dönmeyi başaramadı. İhbar üzerine denize açılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bota alarak kurtardı.

Öte yandan, dün Kızlarpınarı Mahallesi'nde su baskını yaşanan dairede bulunan yabancı uyruklu kadının İHH ve AFAD ekiplerince kurtarılma anı gazetecilerle paylaşıldı.

Görüntüde, suyla dolu binaya giren bir görevlinin kadını kucağına alarak dışarı çıkarması ve kadının ekiplere teşekkür etmesi yer alıyor.