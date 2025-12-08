Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kasten yaralama iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Antalya'da kasten yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Giriş: 08.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:46
        Antalya'da kasten yaralama iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da kasten yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.H.K'nın tanımadığı kişiler tarafından silahla yaralandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera görüntülerini inceledi.

        Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen kişilere yönelik Antalya, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda, E.A, S.Ö, D.K, D.Ş, Y.K, S.K. ile T.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve S.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan emniyet, silahlı yaralama ve zanlılara yönelik operasyon görüntülerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

