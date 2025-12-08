Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

        Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:03
        GÜNCELLEME - Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

