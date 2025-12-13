Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:43
        Antalya'ya gelen Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti.

        Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Zeybek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi koşullarının Böcek'in sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

        Böcek'in tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesi gerektiğini savunan Zeybek, şunları kaydetti:

        "Sayın Böcek, cezaevine girdiğinde daha önce pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıkları da dikkate alarak 12 ilaç kullanıyorken, bugün bu kısa süre içinde kullandığı ilaç sayısı 23'e çıkmıştır. Geçmişten gelen şeker, tansiyon, prostat ve pankreasla ilgili de rahatsızlıkları var. Bunlarla ilgili de tedavi süreçleri devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

