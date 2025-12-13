CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Antalya'ya gelen Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti.

Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Zeybek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi koşullarının Böcek'in sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Böcek'in tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesi gerektiğini savunan Zeybek, şunları kaydetti:

"Sayın Böcek, cezaevine girdiğinde daha önce pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıkları da dikkate alarak 12 ilaç kullanıyorken, bugün bu kısa süre içinde kullandığı ilaç sayısı 23'e çıkmıştır. Geçmişten gelen şeker, tansiyon, prostat ve pankreasla ilgili de rahatsızlıkları var. Bunlarla ilgili de tedavi süreçleri devam etmektedir."