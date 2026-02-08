Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

        Antalya'nın Kumluca-Kemer kara yolu, meydana gelen göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:27 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca-Kemer kara yolu, meydana gelen göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı.

        Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda göçük ve heyelan meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Karayolları ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Sürücüleri uyaran ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        - "2025'teki yağışın yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldık"

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca-Kemer yolunda göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın birçok ilçesinde yoğun yağışların görüldüğünü ve bundan dolayı heyelan ve göçüklerin olduğunu belirtti.

        Yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu aktaran Şahin, "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı. Bu yağışlı günlerin böyle devam etmesi halinde şubat ayı ortasında 12 ayın toplam yağışı kadar yağışı 45 günde almış olacağız. Bu kadar yoğun yağışa altyapı dayanmadı, toprak suya doyunca heyelanlar, taş düşmeleri oluştu." dedi.

        Şahin, Kaş, Alanya, Manavgat ve Konyaaltı ilçelerinde bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandığını bildirdi.

        - "Aşırı yağmur yağınca dere yatakları bunu kaldıramadı"

        Kemer-Kumluca D-400 kara yolunda da göçük oluştuğunu anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yoğun yağış kara yolunun altında menfezin altını oyarak menfezi koparıyor, o yüzden de bir oyuk oldu. Karayolları ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor, ilk etapta yolu dağ tarafından genişletiyorlar trafiği oradan verecekler. Daha sonra köklü bir çözüm için çalışacaklar. Aşırı yağmur yağınca dere yatakları bunu kaldıramadı. Dere yataklarımızda aşırı sera atıkları, ifrazatın birikmesi, bir takım bitkilenmelerin artması gibi sebeplerle daralma söz konusu. Seralar dere yataklarını daralttı, yoğun seranın olduğu bölgelerde düdenlerimiz kapandı. Halbuki bu düdenler doğal bir tahliye görevi görüyordu. Şimdi çalışıyoruz, hızla toparlayacağız."

        Vali Şahin, olayla ilgili ölü ya da yaralının olmadığını kaydetti.

        Olumsuz bir durumun yaşanmaması için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Şahin, vatandaşların da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Öte yandan Şahin, geçen haftalarda Manavgat'taki hortumda yaralanan bir kişinin de taburcu olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Antalya'daki otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan 2 hastanın uzuvları oper...
        Antalya'daki otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan 2 hastanın uzuvları oper...
        Gençler 'Antalya Yerel Gençlik Forumu'nda buluştu
        Gençler 'Antalya Yerel Gençlik Forumu'nda buluştu
        Apartman bahçesine sakladığı pompalı tüfek polisi alarma geçirdi Üzerinden...
        Apartman bahçesine sakladığı pompalı tüfek polisi alarma geçirdi Üzerinden...
        Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşım...
        Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşım...
        Şehit kardeşine küfreden milletvekiline hakaret etti, davayı kaybedince ara...
        Şehit kardeşine küfreden milletvekiline hakaret etti, davayı kaybedince ara...
        Fotoğraf ve Videografi Zirvesi sektör profesyonellerini Antalya'da buluştur...
        Fotoğraf ve Videografi Zirvesi sektör profesyonellerini Antalya'da buluştur...